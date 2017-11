Das Geheimnis um die Säraspo-Regenten ist gelüftet.

Pünktlich um 11.11 Uhr zogen die Närrinnen und Narren der Frohnlacher Säraspo unter den Klängen des Narrhallamarsches in den großen Sitzungssaal des Rathauses ein, um das Geheimnis um die neuen Regenten zu lüften.



Tanzschuhe gegen Krone tauscht für die kommende Session Emely II. (Müller) ein und wird neben Kinderprinz Louis II. (Jäger) über den Nachwuchs regieren. Louis hat sich in der abgelaufenen Session bereits als Kinderprinz bewährt und hat seinen "Vertrag verlängert". Demnach schwingt er für ein weiteres Jahr das Zepter. Emely tanzt in der Kindergarde und bei den JuKids. Außerdem war sie bei der 1. Kinder-Prunksitzung als Sängerin zu hören und stand bei einer Akrobatik-Nummer auf der Bühne. Louis ist sehr freundlich, und als "Traumprinz" wohl sehr begehrt. In Reim-Form verrieten Sitzungspräsidentin Melanie Bischoff und Stefan Knauer einiges zu den Tollitäten: "Beide sind bei der Säraspo wohl bekannt und bestreiten Hand in Hand schwierigste Schritte und Posen. Die eine im Rock, der andre in Hosen."



Prinzessin Theresa I. Armann und Joschua I. Krämer tanzen zusammen bei den "Kohlis". Dort ist Theresa auch als Co-Trainerin im Einsatz. Außerdem tanzt sie bei den Lunatics. Die neue Prinzessin ist schon sehr lange ein Teil der Säraspo-Familie. Auch ihr Papa Peter und ihre Schwester Emily stehen auf der Säraspo-Bühne

.

Während sonst die Männer für das Prinzenamt überzeugt werden müssen, kam heuer die Zusage für die Übernahme des Prinzenpaaramtes von Joschua.

Mit Präsenten und Blumen wurden Kinderprinzessin Adelina I. (Hofmann) und Kinderprinz Louis I. (Jäger) sowie Prinzessin Kristina II. und Prinz Daniel I. (Bauer) für ihr Engagement gedankt.



Zweiter Bürgermeister Joachim Hassel rückte den Rathausschlüssel an die neuen Tollitäten gerne

heraus und meinte, dass es zwischen der Säraspo und der Gemeinde einige Gemeinsamkeiten gebe: "Ihr steigt in die Bütt und wir müssen es manchmal auch."



Folgende Faschingsveranstaltungen hält die Säraspo in der Kultur- und Sporthalle ab: Samstag, 3. Februar 2018, Säraspo-Prunksitzung, 19.30 Uhr (Kartenvorbestellung: Frank Wittmann, Telefon: 09562/4162); Sonntag, 4. Februar 2018, 2. Kinder-Prunksitzung, 13 Uhr (Kartenvorbestellung: Anke

Förtsch, Telefon: 09566/1564 oder 0171/2385127); Kinderfasching am Faschingsdienstag, 13. Februar 2018, 13 Uhr.