1 / 2

Was lange währt, wird endlich gut! Oberbürgermeister Norbert Tessmer legte am Donnerstag eine Metallhülse mit Zeitdokumenten und Münzen in den Grundstein des Bürger- und Stadtteilhauses am Wüstenahorner Wolfgangsee. Unterstützt wurde er dabei vom Geschäftsführer der Wohnbau Coburg, Christian Meyer (links), und von Bau-Bürgermeisterin Birgit Weber. Flankiert wurden sie von den Kindern aus der Melchior-Franck-Schule sowie dem Kindergarten Pfiffikus. Foto: Christoph Winter