Dagmar Escher führt weiter Schutzgemeinschaft Weißer Berg

Die Vorsitzende der Schutzgemeinschaft Weißer Berg Meeder rekapitulierte auf der Jahreshauptversammlung des Vereins: Zum Zeitpunkt der Einreichung der Planfeststellungsunterlagen am 26.10.2014 hatte die Projektgesellschaft VLP Coburg mbH mindestens seit dem 14.10.2014 Kenntnis davon, dass es in Sachen Hindernisfreiheit - damit Genehmigungsfähigkeit des Standortes Meeder-Neida - erhebliche Bedenken bei Deutscher Flugsicherung und Luftamt Nordbayern gab. Trotzdem sei das Verfahren auf Kosten der Steuerzahler in Gang gesetzt worden. Mitte August 2015 riet das Luftamt der Projektgesellschaft, ihren Antrag zurückzuziehen ( kostengünstiger), sonst müsse er zwingend abgelehnt werden.



Innenminister Joachim Herrmann gestattete die Aussetzung der Frist und die Einholung der aeronautical study. Deren Kosten sind bis heute unbekannt. Die Rückforderung der "versenkten" Planungskosten vom Freistaat Bayern empfänden die Bürger als "dreiste Unverschämtheit".



Laut Jahresabschlussbericht 2016 der Projektgesellschaft VLP Coburg mbH haben sich die Beteiligungsverhältnisse unter den Gesellschaftern stark verändert. Hielt die Stadt Coburg im August 2013 noch 54,73 Prozent der Anteile, so waren es im März 2017 bereits 68,97 Prozent. Die Anteile der Firmen und neu beigetretenen Kommunen betrugen einheitlich je 3,45 Prozent (je 1000 Euro).



Dieser Bericht offenbart laut Escher auch, dass Landrat Busch trotz des Austritts des Landkreises zum 31. 12. 2015, mindestens im Jahr 2016 noch Mitglied in Vorstand und Aufsichtsrat der Projektgesellschaft VLP Coburg mbH war. Zu diesem Vorgang sei eine Anfrage an den Landrat gestellt und die rechtsaufsichtliche Prüfung veranlasst worden.



Solange das Planfeststellungsverfahren nicht definitiv beendet sei, werde im Raum Meeder-Bad Rodach keine Ruhe einkehren. Bisher sind beim Luftamt keine Anträge für die Ertüchtigung der Flugplätze Coburg-Brandensteinsebene und Bamberg- Breitenau eingegangen. Das verwundert, denn Ende 2019 sollen die Plätze fertig sein. Die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens sei nach Auskuft des Luftamtes nicht notwendig.



Der Vorstand der Schutzgemeinschaft Weißer Berg Meeder stellte sich der Wiederwahl. Gewählt wurden einstimmig als Vorsitzende Dagmar Escher und als Zweiter Vorsitzender Günter Hesselbach. Schriftführer ist Jürgen Schmitt-Behling und Beisitzerin Stefanie Laube.