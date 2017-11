Streit in Brauereigaststätte in Forchheim: Mann schlägt Kontrahenten ins Gesicht

Ein 52-Jähriger und ein 51-Jähriger gerieten am Samstagabend in einer Brauereigaststätte in Forchheim offensichtlich in Streit.Der 52-Jährige schlug dem 51-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer fiel zu Boden und wurde leicht verletzt. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.Beide Beteiligten waren nicht unerheblich alkoholisiert. Der 52-Jährige hat sich wegen Körperverletzung zu verantworten.