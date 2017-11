Reitunfall in Adelsdorf: 38-Jährige schwer verletzt

Eine 38-jährige Reiterin zog sich am Sonntag in Adelsdorf gegen 17.00 Uhr bei einem Sturz von ihrem Pferd schwere Beinverletzungen zu.



Da sich der Unfall auf dem Privatgelände, ohne weitere Personen ereignete, musste sich die Schwerverletzte zu ihrem Mobiltelefon schleppen und einen Notruf absetzen, berichtet die Polizei.



Die Rettungskräfte versorgten die Frau und sie wurde in ein Krankenhaus transportiert.