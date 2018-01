CSB: Weber soll als Verwaltungsspitze führen

Vertreter der Coburger CSU nutzten den Neujahrsempfang, um Coburgs Zweite Bürgermeisterin Birgit Weber gegen Kritik in Schutz zu nehmen. Stadtratsmitglieder der Christlich-Sozialen Bürger hatten bei der Mitgliederversammlung ihrer Wählervereinigung die Amtsführung der Bau- und Tourismusreferentin kritisiert. Gerhard Amend hatte unter anderem gesagt, für ein Model sei Birgit Weber zu gut bezahlt. Daraufhin hatte ihm die stellvertretende Vorsitzende der Frauenunion, Irm Titz, als Sexismus vorgeworfen. Auf all das reagierten die CSB am Montag mit einer weiteren Erklärung. Hier der Wortlaut:

" Fakt ist: Die 2. Bürgermeisterin Dr. Birgit Weber hat den Bebauungsplan Pommernstraße veröffentlicht, der vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof aufgehoben worden ist. Sie hat ein Parkraumkonzept vorgelegt, das von der Mehrheit der Stadtratsmitglieder -auch der CSU-, der IHK, dem Einzelhandel, aber auch den Besuchern der Innenstadt abgelehnt wurde. Die Mitarbeit von Stadtrat Gerhard Amend und anderen Stadträten erfolgte danach in Workshops, um Änderungen im Sinne der Bürger durchzusetzen.

Wesentlicher Kritikpunkt der CSB an der Arbeit von Dr. Birgit Weber ist ihre Amtsführung. Sie versteht ihr Amt offensichtlich ausschließlich als repräsentativ-politisches Amt und nicht als Spitze der Bauverwaltung. Deshalb kommt es nicht von ungefähr, dass der Oberbürgermeister Aufgaben, die in ihrem Referat angesiedelt sind, Mitarbeitern aus dem Referat 1 (Oberbürgermeister) bzw. WiFöG und Wohnbau überträgt. Die Errichtung des Parkplatzes am Bahnhof hat er selbst übernommen. Zu den Äußerungen des Kreisvorsitzenden René Boldt anlässlich des Neujahrsempfangs der CSU sei nur an die Inschrift des Hosenbandordens erinnert (für René Boldt übersetzt: "Ein Schelm wer böses dabei denkt.").

Schade, dass Frau Bürgermeisterin sich nur vor ihre Mitarbeiter stellt, wenn Kritik seitens der CSB geäußert wird. Warum hat sie nicht das gleiche getan, als der CSU-Stadtrat Jürgen Oehm einen Mitarbeiter der Verwaltung unflätig anging? Warum durfte der scheidende Fremdenverkehrsdirektor die Stadträte Friedrich Herdan (Mitglied der CSU-Stadtratsfraktion, Anmerkung der Redaktion) und Gerhard Amend in einer Sitzung des Tourismussenats, dem sie vorsteht, als ahnungslos bezeichnen? Die beiden Stadträte hatten in einem Antrag die Neuordnung des Tourismus und Stadtmarketing beantragt, die derzeit vorbereit wird. Die CSB hoffen, dass die Lernphase von Dr. Weber jetzt abgeschlossen ist und sie künftig das Referat 2 als Verwaltungsspitze führt."