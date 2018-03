Commerzbank Coburg verzeichnet ein kräftiges Plus

Die Commerzbank Coburg ist im vergangenen Jahr sowohl bei Privat- wie Firmenkunden gewachsen. Auch der Marktanteil bei Immobilienfinanzierungen und im Wertpapiergeschäft konnte ausgebaut werden. "Bei den Privatkunden konnten wir in Coburg um netto 461 zulegen, bei den Unternehmerkunden waren es 166 mehr", sagte Filialdirektorin Susanne Bloß bei einem Pressegespräch am Mittwoch. Von "einem hervorragenden Jahr 2017" sprach auch Stefan Hock, Standortleiter Firmenkunden in Coburg. Ein Grund in der guten Geschäftsentwicklung, auch des gesamten Konzerns, sehen Bloß und Hock in der weiter ausgebauten Digitalisierung. "In zwei Jahren sollen 80 Prozent aller Bankprozesse digitalisiert sein", so Susanne Bloß. Im Gegenzug vernachlässige man die persönliche Beratung durch aktuell 27 Mitarbeiter in der Commerzbank-Filiale in Coburg nicht. "90 Prozent der Kunden wünschen das."



Heißer Tipp: Anlegen statt sparen

Ein weiterer Grund sei das gebührenfreie Girokonto, "dass die Basis für alle Kundenbeziehungen ist". Insgesamt betreut die Bankfiliale in Coburg 11 141 Privat- und 1268 Unternehmerkunden in der Region. Das Kreditgeschäft boomte auch durch die Immobilienfinanzierung. "Dafür betrug das neue Kreditvolumen knapp 53 Millionen Euro im vergangenen Jahr", sagte Susanne Bloß, was eine Steigerung um 41 Prozent bedeute. Das verwaltete Kundenvermögen bezifferte sie für ihre Filiale auf 112 Millionen Euro (+ 7,5 Prozent). Was bei der Immobilienfinanzierung positiv ist, bleiben die aktuell sehr niedrigen Zinsen für Sparer unbefriedigend. Nach Ansicht der Commerzbank-Volkswirte werde diese Entwicklung noch mindestens zwei Jahre anhalten. "Wer sein Geld anlegt, statt zu sparen, kann sein Vermögen auch jetzt bei überschaubarem Risiko vermehren", stellte Bloß fest. Auch bei einer konservativen, soll heißen risikoarmen Anlage, könnten 3 Prozent Rendite erzielt werden. Mehr als die Hälfte der Kunden würden so verfahren, "während auf unseren Sparkonten aktuell 46 Millionen Euro unverzinst liegen. Die Inflation mindert dieses Vermögen".



Bei den Firmenkunden hat die Commerzbank im vergangenen Jahr in der Region 24 neue, überwiegend mittelständische Geschäftspartner hinzugewonnen. Stefan Hock, Standortleiter Firmenkunden: "Mit unserer Kompetenz bei der Zins-, Währungs- und Rohstoffabsicherung sowie bei der Exportfinanzierung haben wir im Geschäft mit dem Mittelstand einen Wettbewerbsvorteil, den wir in Zukunft noch weiter ausbauen werden. Um die Tilgungen bereinigt verzeichneten wir alleine in Coburg ein um 10 Prozent gesteigertes Kreditvolumen. Damit liegt die Filiale in Coburg über dem Bundesdurchschnitt."



Ausgebaut hat die Commerzbank das digitale Angebot vieler Bank-Dienstleistungen und -Produkte auch für Firmenkunden. So könnten Kontenstände, Zahlungsfreigaben und Kredite online abgewickelt und beantragt werden. "In 50 Ländern sind wir vertreten und können so unsere Firmenkunden im globalen Wettbewerb dorthin begleiten, wo sie uns brauchen", so Stefan Hock. In der stark exportorientieren oberfränkischen Wirtschaft ist die Commerzbank Partner von "rund 530 großen bis sehr großen Firmen".