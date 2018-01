Comeback auf dem Thron in Coburg

Auch in dieser Session kann die Coburger Narrhalla in Sachen Prinzenpaar mit einer Premiere aufwarten. Nachdem es im vergangenen Jahr mit Ralf I. und Mathias I. zum ersten Mal ein schwules Prinzenpaar gab, hat heuer erstmals eine Prinzessin ein echtes Comeback geschafft: Daniela Bank, die bereits 1997/1998 zusammen mit Michael I. das Prinzenpaar bildete, ist nun zusammen mit Daniel I. zurück auf dem Thron.



Comedian Michael Tissot amüsierte sich gleich mal über die so ähnlichen Namen der beiden: "Dani und Dani!" Und Tissot überlegte, ob das Prinzenpaar wohl die Antwort auf die derzeit alles entscheidende Frage in Coburg sei: "Wo kommt das Theater hin? Auf den Anger, in den Rosengarten oder an den Güterbahnhof?" Tissot unkte: "Da ni (e) und da ni (e)!"



Apropos Theater: Daniel I., alias Daniel Cîmpean, kam einst als Solotänzer nach Coburg ans Landestheater. Heute betreibt er sein eigenes Tanzstudio "Move & Dance". Dass er aber auch gut singen kann, bewies er eindrucksvoll, indem er - in Anlehnung an Frank Sinatra - das Lied "Coburg is my kind of town" schmetterte. Auch Daniels Tochter Danielle ( noch eine Dani!; Anmerkung der Redaktion ) gab eine Gesangseinlage. Und Robin, die gemeinsame Tochter von Daniel und Daniela, tanzte später beim Damenballett der Narrhalla mit - ebenso wie die Prinzessin selbst, die im richtigen Leben Daniela Bank heißt und als selbstständige Physiotherapeutin, Osteopathin und Heilpraktikerin in Coburg arbeitet.