Till Riehn und Florian Billek - ein gestandenes Duo. Die Nummer 20 und 21 des HSC 2000 Coburg meldet nach wie vor Ansprüche auf einen Spitzenplatz in der 2. Bundesliga an. Mit einem Heimsieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen wollen diese beiden Leitwölfe ihre Ambitionen am Samstag untermauern. Foto: Uwe Gick