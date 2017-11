Coburgs neue Tourismus-Chefin

Katrin Bratner heißt die neue Chefin des (noch bestehenden) Tourismusbetriebs der Stadt Coburg. Am 1. Februar wird die 35-Jährige ihren Dienst antreten, zunächst auf ein Jahr befristet. Denn der Tourismusbetrieb soll umorganisiert werden, bestätigte am Donnerstag die zuständige Zweite Bürgermeisterin Birgit Weber (CSU). Anlass dafür ist ein Antrag der beiden Stadtratsmitglieder Friedrich Herdan (CSU) und Gerhard Amend (CSB), den Tourismusbetrieb der Stadt bis zum Jahresende aufzulösen. Die Stadt solle sich künftig nur noch um Tages-, Wochenend- und Städtetouristen kümmern. Das übrige Tourismusmarketing solle vom Verein Tourismusregion Coburg.Rennsteig übernommen werden.

Eine Auflösung des Tourismusbetriebs steht wohl nicht an. Wir arbeiten da gemeinsam mit den Antragstellern, betonte Birgit Weber, der Tourismusbetrieb sei "in einer Phase der Umorientierung". Die Stadt werde das Tourismusmarketing weiterhin in ihrer Hand behalten. "Wir legen auch Wert auf den Geschäftstourismus." Die Stadt brauche hier ein eigenes Standbein, neben der Tourismusregion, die eben die Region mit dem Landkreis Coburg, dem Landkreis Sonneberg und einigen Gemeinden aus dem Landkreis Hildburghausen vermarktet. "Coburg muss sich als Leitkommune in diesem Tourismusverband etablieren", findet auch der scheidende Leiter des Tourismusbetriebs, Michael Amthor. Auch Tourismusförderung sei Wirtschaftsförderung, "auch wenn es nicht so heißt". Die Stadt müsse sich für unterschiedliche Zielgruppen attraktiv darstellen, sowohl für Gäste als zum Beispiel auch für zukünftige Mitarbeiter hiesiger Unternehmen.

Katrin Bratner arbeitete nach ihrem Diplom (Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Tourismus und Marketing) beim Tourismusverband Rennsteig und war dort zuletzt Leiterin des Marketings. Sie habe nach neuen Entwicklungsmöglichkeiten gesucht, sagt sie, und sich bewusst auf die Stelle beworben, die für ein Jahr befristet ausgeschrieben war. "Ich möchte überzeugen", sagt sie.