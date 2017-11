Coburgs Generalmusikdirektor gastiert in Luxemburg

Ein dicht gedrängtes Programm absolviert Roland Kluttig in dieser Woche. Am Tag nach dem umjubelten Sinfoniekonzert im Landestheater mit Werken der Romantik von Rachmaninow und Dvorák leitete Coburgs Generalmusikdirektor in der Philharmonie Luxemburg bereits die erste Probe für ein Konzert am Freitag.



Am Pult des Orchestre Philharmonique Luxembourg wird Kluttig ein Programm der Moderne dirigieren. Neben Morton Feldman einziger Oper "Neither" steht das neue Cellokonzert von Chaya Czernowin auf der Vortragsfolge. Solisten sind Séverine Ballon (Violoncello) und die Sopranistin Susanne Elmark.