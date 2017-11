Coburgerin ist Pionierin des Konzert-Saxofons

Erstmals in ihrer Geschichte hat die Hochschule für Musik Detmold das Konzertexamen für klassisches Saxofon vergeben. Ausgezeichnet wurde die aus Coburg stammende Studentin Martina Ebert (34) aus der Klasse des Saxofon-Dozenten Mijo Bokun. Im Rahmen eines einstündigen Rezitals hatte Ebert ihren pflichtgemäßen Repertoirenachweis erbracht, nachdem sie ihren Konzertabend, die Kür des Konzertexamens, bereits einige Wochen durchgeführt hatte. "Das klassische Saxofon muss sich seinen Platz im Konzertsaal noch erobern, Komponisten und Werke sind im Vergleich zu anderen Holzblasinstrumenten im europäischen Kontext noch sehr rar", so Ebert nach erfolgreicher Prüfung. Umso mehr fühle sie sich dazu berufen, einen entsprechenden Teil dazu beizutragen.

Martina Ebert studierte Schulmusik mit dem Schwerpunktfach Klavier, Elementare Musikpädagogik und Musiktheorie an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar. Es folgte ein künstlerisches Studium an der Hochschule für Musik Detmold im Fach Klassisches Saxofon bei Mijo Bokun mit Nebenfach Jazz-Saxofon bei Kai Niedermeier und Oliver Groenewald. In Detmold besuchte sie Workshops bei namhaften Künstlern wie dem Rascher-Saxofonquartett, im Bereich Jazz bei dem prominenten Bigbandleiter und Posaunisten Jiggs Whigham oder dem belgischen Jazz-Trompeter Bert Joris. Kurse beim Yiddish Summer Weimar bei Joel Rubin, Zev Feldman, Alan Bern oder dem Strauss/Warschauer-Duo öffneten weitere musikalische Perspektiven. Im Jahr 2006 erhielt Martina Ebert den Förderpreis Musik der Stadt Coburg (1. Preis), 2010 wurde sie in die Stipendiatenstiftung des Richard-Wagner-Verbandes Coburg aufgenommen.