Coburger Zeitreise ins Jahr 1985

Die Coburgerin Eva Herold hatte seinerzeit die Idee, Schnappschüsse aus dem Alltag der Stadt zu verewigen. 1985 sah es hinter der Hauptpost noch so aus, 1986 wurde die halbrunde Paketzustellungsrampe durch ein zweigeschossiges Brief- und Paketverteilungsgebäude ersetzt. Die Karten sollten in einer Auflage von jeweils 150 Stück herausgegeben werden.