Coburger wollen in Rumänien helfen

Im Lager der Coburger Hilfsorganisation ist der speziell reservierte Lebensmittelraum noch leer. Doch Bettina Fröba-Schultheiß von den "Freunden Rumäniens" ist zuversichtlich, obwohl der Transport bereits am 09.12. beladen wird. "Wir sind sicher, dass wir auch heuer unsere rumänischen Partnern und die Familien die in deren Obhut sind, zum Weihnachtsfest Lebensmittel zur Verfügung stellen können. Sie teilhaben lassen können an unseren reich gefüllten Festtafeln" so Fröba-Schultheiß. Die Zuversicht resultiert von Frau Fröba-Schultheiß aus Ihrer langjährigen Erfahrung. Viele Kindergärten und auch Schulen beteiligen sich an dem Vorhaben. Gerade zum Martinstag wird die Lebensmittelaktion gerne aufgenommen unter dem Motto "Teilen mit den Armen". Derzeit können Lebensmittel auch im Pfarramt St. Augustin in Coburg abgegeben werden, aber auch an den November Samstagen in Ebersdorf b. Coburg in der Bahnhhofstr. 2. Dort werden die Lebensmittel , nur im November, immer Samstags von 10.00 bis 12.00 Uhr angenommen. Wichtig ist der ehrenamtlichen Gruppe dabei, dass die Lebensmittel unverpackt ankommen. Von gepackten Lebensmittelpakten nimmt die Gruppe Abstand begründet durch schlechte Erfahrungen. Kleiderspenden werden derzeit nicht gebraucht, die Weihnachtsaktion beschränkt sich nur auf Lebensmittel!



Doch der Weihnachtstransport hat auch seinen Preis. Die Speditionskosten müssen geschultert werden. Denn mit den Lebensmitteln gehen auch andere Hilfsgüter auf die Reise. Alleine 12 Paletten Einwegwindeln im Wert von 10.000 € die den privat geführten Altenheimen die "FR" seit vielen Jahren materiell in Rumänien unterstützen, zur Verfügung gestellt werden.



Parallel plant die Gruppe den diesjährigen Strumpfbasar am 1. Advent. Viele Strickerinnen arbeiteten das ganze Jahr darauf hin, Strümpfe, Mützen Pullover und vieles mehr herzustellen. Der Basar ist für die "Freunde Rumäniens" eine feste Einnahmequelle. Am 1 Advent werden die Handarbeiten im Pfarrzentrum St. Augustin in Coburg von 11.30 bis 18.00 Uhr angeboten. Für Verpflegung, Kaffee und Kuchen am Nachmittag ist dort gesorgt. Sicher gibt es das ein oder andere Geschenk für den Nikolaustag oder für Weihnachten. Alles für eine gute Sache.



Gleichzeitig informieren die "Freunde Rumäniens" über Ihr neues Projekt des orthodoxen Priester Aga aus Moldawien dem sich die ehrenamtliche Gruppe im nächsten Jahr besonders angenommen hat.

Am Strumpfbasar können auch letztmalig Lebensmittel abgegeben werden.



Hintergrund

"Freunde Rumäniens" - eine Initiative der Pfarrgemeinde St. Augustin Coburg, Telefon 0162/2427821; Konto: IBAN DE91 7509 0300 1409 0323 20 - Geldspenden werden für die Transportfinanzierung erbeten.