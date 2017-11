Coburger Wertstoffhof künftig montags geschlossen

Sperrmüllabholung früher







Ab Januar 2018 ändern sich die Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in der Glender Straße 27. Das hat der Coburger Entsorgungs- und Baubetrieb (CEB) mitgeteilt. So bleibt der Wertstoffhof künftig montags geschlossen. Auf diese Weise könnten die von Bürgern sehr stark genutzten Öffnungszeiten am Samstag beibehalten werden und trotzdem Personalkosten gespart werden, so die Erklärung des CEB.Durch diesen Schließtag am Wertstoffhof ergeben sich laut CEB "positive Veränderungen im Bereich der Abfallwirtschaft".Um den Wünschen vieler Bürger nach einer Sperrmüllabholung nach dem Wochenende nachzukommen, werde diese Tour zur Abholung künftig auf Montag verlegt. "Dadurch kann der Sperrmüll bequem am Wochenende zur Abholung bereitgestellt werden", heißt es in der Mitteilung. Die Tour werde künftig von Mitarbeitern des Wertstoffhofes unterstützt. Die Abholung von Grüngut wird ab 2018 immer am Donnerstag stattfinden.Die Vereinbarung von Terminen zur Abholung von Sperrmüll oder Grüngut erfolgt unter Telefon 09561/7495555. Ein Kontaktformular gibt es auf der Homepage www.ceb-coburg.de