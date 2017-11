Coburger Weihnachtsbaum aufgestellt

Mit Hilfe eines großen Krans wurde die rund 15 Meter hohe serbische Fichte vor dem Stadthaus aufgerichtet und sicher verankert. Gleich danach schon wurde der Baum zum begehrten Fotoobjekt für Passanten. Noch freilich liegt viel Arbeit vor dem Team von Weihnachtsmarkt-Manager Frank Briesemeister. Schließlich muss der Baum noch geschmückt werden, bevor der Weihnachtsmarkt am Freitag, 1. Dezember, offiziell eröffnet wird.





Der diesjährige Coburger Weihnachtsbaum stammt übrigens aus Rödental - genauer gesagt aus der Mönchröder Straße. Die serbische Fichte war einer von drei Kandidaten, die nach gründlichem Casting in die Endauswahl gekommen waren. "Dicht, gleichmäßig, nicht zu ausladend gewachsen" - so hatte Stephan Justm, Baumexperte vom städtischen Grünflächenamt, die Fichte beschrieben.