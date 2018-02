Coburger Tourismus-Chef wirft schon wieder hin

An der Spitze des Tourismusvereins Coburg.Rennsteig gibt es schon wieder einen Wechsel: Nach nur sechs Monaten hat Geschäftsführer Markus Hoßfeld seinen Posten niedergelegt.



Wie zu hören ist, wechselt der 54-Jährige zurück in seine Heimatstadt Fulda.



Kurios: In einem Tageblatt-Interview hatte Markus Hoßfeld gleich zu Beginn seiner Amtszeit angekündigt, nur bis Februar in einer Ferienwohnung in Dörfles-Esbach wohnen zu wollen. Dann spätestens wolle er sich eine dauerhafte Bleibe suchen, bevorzugt im Stadtgebiet von Coburg.



Vorübergehend soll nun der Wirtschaftsförderer des Landkreises Coburg, Martin Schmitz, die Geschäftsführung des Tourismusvereins Coburg.Rennsteig übernehmen.