Coburger Tenor singt in Paris

An der Seite von Cecilia Bartoli singt er die Partie des Oronte in der gefeierten Christof Loy Inszenierung von Georg Friedrich Händels Oper "Alcina".



Der in Lübeck geborene Sänger begann seine Bühnenlaufbahn vor 22 Jahren am Landestheater Coburg. Nach einem Gesangsstudium in Berlin und Essen führte ihn seine internationale Karriere zunächst als herausragender Mozart-Tenor unter anderem nach Amsterdam, Barcelona, Baden-Baden, Genf, Hamburg, Madrid, München, Paris, an die Wiener Staatsoper, Covent Garden und an die Met, sowie zu den Festivals von Salzburg, Aix-en-Provence und Luzern.





Über zehn Jahre war er Ensemblemitglied der Zürcher Oper. Seit 2013 lehrt Christoph Strehl zudem als Professor für Gesang an der Universität Mozarteum in Salzburg , wo er junge Sängerinnen und Sänger auf ihre Zukunft im Berufsleben vorbereitet.