Coburger Orgelkonzert mit Preisverleihung an Peter Stenglein

Die Preisverleihung findet statt im Rahmen eines Orgelkonzerts am Sonntag, 12. November, in der Coburger St. Moriz-Kirche. Schirmherr ist Prinz Hubertus von Sachsen-Coburg und Gotha. Die Laudatio hält Stiftungsvorstand Berndt Jäger.



Auf dem Programm steht Orgelmusik zum 534. Geburtstag Martin Luthers, der am 10. November 1483 geboren wurde. Kurz nach Ende des Reformationsgedenkjahres und der Landesausstellung spielt Peter Stenglein Orgelmusik von Johann Sebastian Bach (unter anderem Präludium und Fuge D-Dur BWV 532) sowie Improvisationen über Lutherlieder und St.-Martins-Lieder. Der Eintritt ist frei, Dauer, das Konzert dauert etwa 60 Minuten (Beginn: 17 Uhr).





Stiftung zur Pflege der Kirchenmusik



Die Bücher-Dieckmeyer-Stiftung fördert die Pflege der Kirchenmusik in Bayern. Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Verleihung von Preisen, Zuschüssen zu Sachkosten, Förderung von besonders anspruchsvollen Interpretationen der Kirchenmusik in Bayern in Konzerten, auf Tonträgern oder in den Medien. Vor 22 Jahren errichtete in Ingrid-Maria Bücher in Erinnerung an ihre Großeltern Dieckmeyer, die in Leipzig die Musik und Kultur förderten, als auch zum Gedächtnis am Karl Richter, den langjährigen Leiter des Münchner Bachchores, die Bücher-Dieckmeyer-Stiftung.