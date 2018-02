Coburger Mohr: Jugendgarde wird Süddeutscher Meister

In Würzburg sicherte sich die Jugendgarde souverän den Titel. Damit freilich nicht genug: Aenne Rebhan wurde erstmals Süddeutsche Vizemeisterin der Tanzmariechen. Ausgerichtet wurden die Titelkämpfe durch die Tanz-Sport-Garde Veitshöchheim in Würzburg.





Mit dem Abschneiden wurden zugleich ersten beiden Qualifikationen zur Deutschen Meisterschaft erreicht. Die Meisterschaft findet am Wochenende 10./11. März in Halle/Saale statt. Die verantwortlichen Trainerinnen Ramona und Dominique Scholz waren sehr zufrieden mit ihren "kleinen Mohren" , die sich im Feld der insgesamt 19 Garden souverän den Süddeutschen Meistertitel sicherten vor Buchnesia Nürnberg und Feurio Mannheim.





Um einen möglichen Treppchenplatz bei der Deutschen Meisterschaft in zwei Wochen zu erreichen, "muss in den letzten Trainingseinheiten noch einmal sehr konzentriert gearbeitet werden", kündigte Ramona Scholz unmittelbar nach dem erfolgreichen Auftritt in Würzburg an.





Tanzmariechen Aenne Rebhan, die von ihrer Trainerin Michelle Maldonado betreut wird, ertanzte sich ihren ersten Vizemeistertitel hinter Emilia Castaneda von Buchnesia Nürnberg und behauptete sich damit im Feld von 20 Tanzmariechen. Auch Aenne Rebbhan, hat nach Einschätzung ihrer Trainerin gute Chancen, einen Treppchenplatz bei den Deutschen Meisterschaften zu erreichen.





Einen kleinen Wermutstropfen gab es bei den kleinen Schautänzerinnen, die ihre beste Leistung der Session zeigten. Mit Platz 7 wurde trotzdem knapp die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft verpasst. Nur zwei Punkte fehlten zum 6. Platz von insgesamt 18 Gruppen.





Großes Lob, so die Verantwortlichen beim Coburger Mohr, gilt dem neuen Trainerteam, Nina und Helen Thumerer, sowie den Co-Trainerinnen Lea Dauber und Kristin Kirchgeßner. Nicht zu vergessen sei zudem das ebenfalls neue Betreuerteam, das mit großartigen Einsatz im Hintergrund die Voraussetzungen für den guten Auftritt geschaffen habe.





Bereits am kommenden Wochenende wollen die Junioren und die Königsgarde ebenfalls die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft erreichen. red