Coburger Melchior-Franck-Kreis musiziert

Am Dienstag, 12. Dezember (18 Uhr) gastiert das Ensemble in der St.-Nikolaus-Kapelle am Coburger Rosengarten, am Dienstag, 19. Dezember (19 Uhr), findet die Wiederholung des Konzerts in der St. Johanniskirche in der Domäne Oeslau statt.



Unter dem Motto "Fröhlich soll mein Herze springen" singen und musizieren Mitglieder des Kreises unter Leitung von Knut Gramß weihnachtliche Weisen von Johann Crüger, Michael Praetorius, Bartholomäus Gesius, Melchior Franck, Jakobus Gallus, Orlando di Lasso, Hans-Leo Hassler und anderen. Der Eintritt zu den Konzerten ist jeweils frei, freundliche Spenden sind aber sehr willkommen.