Coburger Landrat wettert gegen die SPD-Spitze

Michael Busch ist bekannt dafür, aus seinem Herzen keine Mördergrube zu machen. Am Donnerstagmorgen war es mal wieder soweit: Auf seiner Facebookseite machte der Coburger Landrat seinem Ärger über die aktuelle Situation in seiner Partei, der SPD, Luft - und zwar mit sehr deutlichen Worten.



So schreibt Michael Busch zum Beispiel wörtlich: "Ich bin nur noch geschockt! "



Konkret ärgert sich Michael Busch darüber, dass auf der einen Seite die SPD-Mitglieder zum Koalitionsvertrag befragt werden, andererseits der Parteivorsitz einfach "weitergegeben" werde. Der Coburger Landrat und SPD-Politiker stellt deshalb die Frage: "In welcher Partei bin ich eigentlich? Das ist doch nicht mehr meine SPD? "



Und Michael Busch geht noch einen Schritt weiter: Er fordert Andrea Nahles auf, als Fraktionsvorsitzende zurückzutreten - und auch die übrige Parteispitze sollte "Konsequenzen aus diesem Dilemma ziehen" und zurücktreten, damit "tatsächlich ein Neubeginn" möglich wird. Namentlich nennt Michael Busch Martin Schulz, Thorsten Schäfer-Gümbel und Ralf Stegner.



Von der bayerischen SPD-Chefin Natascha Kohnen verlangt Michael Busch, dass sie sich als Mitglied des SPD-Bundesvorstands für eine Erneuerung an der Parteispitze einsetzt.



Michael Busch wird bei der Landtagswahl am 14. Oktober als Direktkandidat der SPD im Stimmkreis Coburg antreten.