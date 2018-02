Coburger IHK-Präsident kritisiert Koalitionsvertrag

Trotz wirtschaftlicher Stärke besteht nach Ansicht von IHK-Präsident Friedrich Herdan "dringender Handlungsbedarf" angesichts von Themen, wie Demographiewandel, Fachkräftesicherung, Digitalisierung, Mobilität, internationaler Protektionismus und Steuerwettbewerb. Zu berücksichtigen sei insbesondere, dass die gegenwärtige Prosperität vor allem auf zyklisch schwankenden Faktoren basiere wie etwa verbesserten Unternehmenserträge, niedrigen Leitzinsen oder einer guten Arbeitsmarktentwicklung - doch dafür gebe leider keine langfristigen Garantien. "Deshalb brauchen wir wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen, auf die wir langfristig zuverlässig bauen können, damit beispielsweise auch unsere exportorientierten Coburger Unternehmen weiterhin zu sprudelnden Steuerquellen und Wohlstand beitragen können, Investitionen tätigen, Arbeitsplätze erhalten und neue schaffen können", fordert Friedrich Herdan in einer Stellungnahme.



Vor diesem Hintergrund sei es zunächst positiv zu werten, dass die künftigen Koalitionäre von CDU/CSU und SPD überhaupt einen Kompromiss finden konnten. Inhaltlich zu begrüßen sei, dass der vorliegende Koalitionsvertrag "zumindest einige Impulse" setze, beispielsweise bei der Digitalisierung, der Bildung und der Ganztagsbetreuung. Die ausdrücklich formulierte Gleichwertigkeit der beruflichen Bildung mit der akademischen habe die IHK schon länger gefordert, erinnert Herdan, ebenso wie die jetzt beabsichtigte Attraktivitätssteigerung der dualen Berufsausbildung.



Chance auf Steuerreform vertan

Der Verzicht auf Steuererhöhungen und die vereinbarte Überarbeitung der Abschreibungsregeln seien allerdings "nach einer Legislaturperiode mit kostenzehrenden, sozialpolitischen Projekten schlichtweg zu wenig". Die Chance auf eine Steuerreform mit Entlastungen gerade auch für kleinere und mittlere Unternehmen sei vertan worden, kritisiert der IHK-Präsident - und das zu einem Zeitpunkt, da die Senkung der Unternehmenssteuern in den USA, Großbritannien und Frankreich die deutsche Wirtschaft im internationalen Wettbewerb enorm herausfordern werde. "Uns geht es gar nicht um Steuergeschenke, sondern um Chancengleichheit", stellt Herdan klar. Entlastungen der Firmen seien "dringend geboten", beispielsweise über bessere Abschreibungsmöglichkeiten, wettbewerbsgerechte Ertragssteuersätze, Belohnung von Forschung oder der Entwicklung oder auch der Senkung der EEG-Umlage, so Herdan. Stattdessen stünden "soziale Wohltaten" und erneut Mehrbelastungen für die Wirtschaft auf der Agenda, beispielsweise die Einführung einer Grundrente, die Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48 Prozent und mittelstandsfeindliche Regelungen zur befristeten Teilzeit.



Friedrich Herdan kommentiert weiter: "Unsere aktuelle Prosperität ist kein Selbstläufer, deshalb wären Ideen und Mut im Sinne der Wirtschaft dringend nötig gewesen, um den Standort zukunftsfähig aufzustellen. Es ist bedauerlich, dass der gegenwärtig üppige finanzielle Spielraum nicht für Entlastungen zugunsten von Innovationen und Modernisierung genutzt wurde. Und so steht zwischen den Zeilen des Koalitionsvertrages ein ,Weiter so', während die rasante Entwicklung auf den Märkten ständig neue Fakten schafft."



Rezepte der Vergangenheit

Ein Umdenken sei "dringend angezeigt", so Herdan, die Rückbesinnung auf alte Zeiten sei aufzugeben. "Politik muss sich ernsthaft und sachorientiert mit den Themen unserer Tage und der Zukunft beschäftigen", fordert der IHK-Präsident - und das nicht mit "Rezepten der Vergangenheit".