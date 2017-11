Coburger Hundeführerin bayernweit auf Plakaten

Das bayrische Innenministerium wirbt für eine bessere Vereinbarung von Beruf und Ehrenamt. Zum Auftakt der Kampagne stellte Innenminister Herrmann zwölf großflächige Plakate vor, die an mehr als 600 Standorten in Bayern verstärkt bewusst machen sollen, dass sich ehrenamtliches Engagement neben dem Beruf für Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen lohnt. Hierbei erhielt jede der (nicht-polizeilichen) BOS Organisationen (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) eigene Plakatmotive.



Für die bayrischen ASB Gliederungen wurde die Rettungshundeführerin Elfi Aumann vom ASB Coburg Land als Werbeträgerin ausgewählt. Die Rechtsanwältin in der Kanzlei Herbert, Aumann & Kollegen in Coburg engagiert sich in ihrer Freizeit in der Rettungshundestaffel des ASB KV Coburg Land. Neben wöchentlichen Trainings, welche sowohl Hund als auch Mensch absolvieren müssen, stehen auch regelmäßige Fortbildungen für die Hundeführerin wie beispielsweise Karte-Kompass, Erste Hilfe oder aber Digitalfunk in ihrem Kalender. Die Alarmierung zu Einsätzen hat zudem gerade in den letzten Wochen und Monaten stark zugenommen. Alleine im Oktober wurde die Staffel des ASB zu vier Einsätzen alarmiert. Im Juli diesen Jahres wurde das viele Training von Elfi Aumann durch eine Erfolgreiche Suche belohnt. Zu einer frühen Morgenstunde wurde ein seit dem Vortag vermisster, älterer Mann, in unwegsamen Gelände Nähe Lichtenfels, den Umständen entsprechend wohl behalten durch Elfi Aumann und ihren Flächenhund Willi gefunden.