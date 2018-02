Coburger Globe Theater: Stadtrat trifft Entscheidung

In Coburg soll als Ausweichspielstätte für das sanierungsbedürftige Landestheater ein Globe Theater nach englischem Vorbild gebaut werden. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) hat zehn Millionen Euro dafür zugesagt, auch drei Coburger Unternehmen wollen sich beteiligen - jetzt fehlt noch die Zustimmung der Kommune. Der Stadtrat wird am Donnerstag ab 13.00 Uhr in einer Sondersitzung darüber beraten und abstimmen.



Der hölzerne Theater-Rundbau soll etwa 15 Millionen Euro kosten und auch nach Ende der Sanierung des Landestheaters weiter genutzt werden.



Zunächst hatte es geheißen, der Freistaat bezuschusse lediglich temporäre Übergangslösungen mit 75 Prozent. Für die langfristig nutzbare Globe-Lösung wäre jedoch nur ein Viertel der geschätzten Kosten von 15 Millionen Euro übernommen worden. Dies hatte in Coburg für Unverständnis gesorgt. Inzwischen hat Söder zehn Millionen Euro und damit zwei Drittel der geschätzten Kosten zugesagt. Das Coburger Landestheater soll ab 2019 für eine Dauer von etwa fünf Jahren grundlegend saniert werden.