Coburger genießen die kleinen Hilfen im Alltag

Der Coburger Seniorenservice erfreut sich bei der älteren Generation großer Beliebtheit. Antje Hennig stellte bei der jüngsten Sitzung des Seniorenbeirates am Mittwoch im Laurentiushaus Lützelbuch fest, dass es im vergangenen Jahr 397 Einsätze gegeben habe, 72 mehr als ein Jahr zuvor. Der Seniorenservice könne dabei auf einen festen Stamm von 14 ehrenamtlichen Kräften, vorwiegend Männer zurückgreifen. "Die Anfragen der Senioren reichen dabei von einem Kümmerer für einen Umzug, vom Wechseln der Gardinen und kleineren Gartenarbeiten bis hin zur Begleitung bei Arztbesuchen, dem Ausfüllen von Anträgen bis zum Auswechseln von Glühbirnen und Batterien", sagte Hennig. Dieser Seniorenservice arbeitet ehrenamtlich. Pro Hilfestellung seien lediglich fünf Euro fällig, plus eventuelle Materialkosten.



Im vergangenen Jahr haben sich 19 Männer und Frauen beim Seniorenbesuchsdienst engagiert. Antje Hennig: "Das Ziel des Besuchsdienstes, Besuche als Ersatz oder Ergänzung für familiäre, freundschaftliche Beziehungen, die nicht mehr oder nicht mehr ausreichend vorhanden sind, werden durch die Ehrenamtlichen voll erfüllt." Untereinander träfen sich die Mitarbeitenden auch zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch und zu Fortbildungen. Der besondere Dank Hennigs galt dabei der Koordinatorin Luise Weiß.



Coburg-Express wird schon vorbereitet

Holger Diez vom Sozialamt der Stadt Coburg lud zur Teilnahme an der Fahrt des mittlerweile 18. Coburg-Expresses (früher Seniorenexpress) am Mittwoch, 4. Juli 2018, ein. Ziel ist die Hauptstadt der Oberpfalz und frühere freie Reichsstadt Regensburg. In Regensburg werden eine Stadtführung und eine Schifffahrt auf der Donau angeboten. Karten gibt es bei der Arbeiterwohlfahrt im Mehrgenerationenhaus "Treff am Bürglaßschlösschen" oder beim juristischen Veranstalter, der Firma "BahnTouristikExpress". Die Abfahrt in Coburg soll um 7 Uhr erfolgen, so dass die Gäste den Stadtbus benutzen können. Eine frühzeitige Buchung ist sinnvoll, man kann dann aber auch noch bis zum 1. Juni 2018 kostenlos stornieren.



Der "Nachmittag der Generationen" (früher Seniorennachmittag) muss um eine Woche verschoben werden. Er findet jetzt am Samstag, 21. April 2018, im Kongresshaus Rosengarten um 14 Uhr statt. Er steht unter dem Motto "Frühling in Coburg". Der ursprünglich geplante Termin am Samstag, 14. April, entfällt.



Es gibt jetzt schon Vormerkungen für den "Flohmarkt der Generationen", zu dem der Seniorenbeirat am Sonntag, 25. September, auf dem Schlossplatz einlädt. 150 Plätze für jeweils fünf Euro stehen zur Verfügung. Der eigentliche Vorverkauf beginnt im Juni. Der Erlös der Veranstaltung soll der Seniorenarbeit in Coburg zugute kommen. Mit den bisherigen Erlösen will der Seniorenbeirat die Anschaffung von Notfalldosen finanzieren. In diesen Notfalldosen sollen an zugänglicher Stelle wichtige Informationen, zum Beispiel verschriebene Medikamente, für den Notfall gespeichert werden.



Der Seniorenbeirat hat sich von Verwaltungsrat Peter Schubert, dem bisherigen Leiter des Sozialamtes verabschiedet. Schubert ist jetzt im Ruhestand. Das soll aber nicht bedeuten, dass er sich aus der Seniorenarbeit der Stadt Coburg verabschiede, versicherte er. Sein Nachfolger ist Holger Diez. Verabschiedet wurde auch Beatrix Reiter, die seit 25 Jahren für den katholischen Wohlfahrtsverband Caritas im Seniorenbeirat mitgearbeitet hatte. Ihr Nachfolger ist Norbert Hartz.