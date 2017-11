Coburger Flohmarkt künftig in der Hand eines privaten Veranstalters

Ein privater Dienstleister soll im kommenden Jahr den Coburger (Nacht)-Flohmarkt veranstalten. Das hat der Verwaltungssenat der Stadt Coburg beschlossen. Wie das Ordnungsamt der Stadt Coburg mitteilte, soll diese Regelung erstmals 2018 gelten, mit Verlängerungsoption bis 2022.Nach einer Ausschreibung habe ein Bewerber aus Mittelfranken den Zuschlag erhalten. Die Firma veranstalte pro Jahr etwa 500 Märkte und verfüge über eine 22-jährige Erfahrung auf diesem Gebiet, heißt es in der Meldung.An dem bereits geplanten Termin - 9./10. Juni 2018 - werde sich nichts, an der Veranstaltungsfläche nur wenig ändern, lässt das Ordnungsamt wissen. Die Ketschengasse werde erst ab der Einmündung zur Unteren Anlage nutzbar sein, der Albertsplatz bleibe Teil der Veranstaltungsfläche.Was die begehrten Standplätze auf dem Marktplatz angeht, so werden diese im Vorfeld zu reservieren sein - beim Rest der Fläche bleibe es bei der bisherigen Praxis der Standvergabe: Die Standplätze dürfen am Samstag ab 18 Uhr eingenommen, im Vorfeld aber nicht markiert oder reserviert werden.Die Berechnung der Standgebühr werde künftig nach laufenden Metern erfolgen: Je Meter werden sieben Euro erhoben."Von der Vergabe an einen professionellen Veranstalter versprechen wir uns die Fortführung einer attraktiven Veranstaltung, die die Innenstadt belebt und hoffentlich zahlreiche Besucher nach Coburg lockt", kommentiert Fabian Leutheußer, Leiter der für den Flohmarkt zuständigen Gewerbeabteilung des Ordnungsamtes die Entscheidung.Weitere Informationen und die Kontaktdaten des Veranstalters stehen unter www.coburg.de/flohmarkt bereit.