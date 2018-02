Coburger Firma Inotec zieht um

Seit April 2007 ist die Firma Inotec GmbH am Standort in Coburg tätig. Die Geschäfte seit der Eröffnung haben sich in den letzten Jahren "hervorragend entwickelt", wie es jetzt in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg GmbH (Wifög) heißt.



Unter dem Motto "Wir machen ihre Baustelle leichter" hat sich das Inotec-Team rund um Geschäftsführer Manfred Schmidt seit Gründung als Spezialist auf den Vertrieb, der Vermietung und dem Service für Baustellenwerkzeuge am Markt etabliert. Die Angebotspalette und der Kundenkreis vergrößerten sich und somit ist nun ein Umzug aus Platzgründen notwendig geworden.



Mit Unterstützung der Wifög, die zugleich uch die bisherige Vermieterin im Wirtschaftszentrum Coburg am Vorderen Floßanger/Bleichanger ist, konnten die Expansionspläne auf den Weg gebracht werden. Neuer Standort wird ab 1. April 2018 die Gutenbergstraße 3 im Coburger Stadtteil Neuses sein.



Im Sinne der Nachnutzung der Flächen konnte die Sitco Automatisierungstechnik GmbH über den Ansiedlungsservice als Nachmieter am Vorderen Floßanger gewonnen werden. Am bisherigen Standort in der Lauterer Straße sind nämlich keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr vorhanden, und somit war auch bei diesem Unternehmen ein Umzug unumgänglich. Die Firma selbst ist ein aufstrebender mittelständischer Maschinenbauer, der sich auf Einzelfertigungen und Kleinserien von Spezialbauten konzentriert. Der dortige Geschäftsführer Siamak Nazerzadeh ist hocherfreut, dass die Zukunft seines Unternehmens mit dieser Standortverlagerung gesichert werden konnte. Somit ist er am 01. April 2018 unter der neuen Adresse Am Bleichanger 2 zu erreichen.



Hintergrund

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Coburg GmbH wurde als Industrieförderungsgesellschaft im Dezember 1950 gegründet. Zweck war dabei insbesondere die Mithilfe beim Ausbau bereits ansässiger Industrien und der Zuführung neuer Industrieunternehmen nach Coburg. Zur Stärkung der heimischen Wirtschaft und im Sinne des Wiederaufbaus neuer Gewerbeeinheiten nach dem Krieg wurden im September 1953 mit der Errichtung zweier Werkhallen im Bereich Vorderer Floßanger 17/29 begonnen. Weitere vier Jahre später erfolgte der Beschluss über den Neubau einer weiteren Werkhalle Am Bleichanger in direkter Nachbarschaft. Neben zukünftig der Firma Sitco Automatisierungstechnik GmbH sind dort die Unternehmen CSS GmbH Polyurethantechnik und Christian Schunk GmbH & Co. KG angesiedelt.