Coburger FDP schickt Ulrich Herbert ins Rennen

Die Liberalen in Coburg setzen bei der Landtagswahl auf Erfahrung: Der Rechtsanwalt Ulrich Herbert tritt als Direktkandidat an.



Zweitstimmenkandidat ist Gerold Gebhard aus Dörfles-Esbach.



Direktkandidat für den Bezirkstag ist Michael Zimmermann (Coburg), als Zweitstimmenkandidat tritt hier Nico Appelfeller (Coburg) an.