Coburger FDP für ein Globe am Güterbahnhof

Mit Spannung wird am Donnerstag die Sitzung des Coburger Stadtrats erwartet. Es muss eine Entscheidung zur Interimsspielstätte (ISS) fürs Landestheater her. Zuletzt sah alles danach aus, dass die Dreifachsporthalle am Anger zur ISS umgebaut wird - selbst wenn die damit verbundenen Kosten inzwischen deutlich höher sind als ursprünglich einmal geplant.



Auf der Tagesordnung der Sitzung stehen aber auch noch zwei Alternativen. So schlagen mehrere Fraktionen, darunter etwa CSU/JC, vor, im Rosengarten ein Zelt aufzustellen. Zum Teil aus denselben Fraktionen, allerdings unter Federführung von SBC, kam nun auch noch der Vorschlag, am Güterbahnhof einen schicken Rundbau ("Globe") zu errichten - mit Hilfe privater Sponsoren und dauerhaft nutzbar.



Die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat sind bei diesem speziellen Thema nicht exakt vorhersehbar. Aber zumindest bei der FDP, die mit Hans-Heinrich Eidt immerhin einen Stadtrat hat, ist man sich einig. Mit "großer Mehrheit" habe sich der Kreisvorstand für den jüngsten Vorschlag der SBC-Fraktion ausgesprochen, auf dem Gelände des alten Güterbahnhofs, ein Globe-Theater zur dauerhaften Nutzung zu errichten. In einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung heißt es dazu: "Die Mitglieder des Kreisvorstandes waren sich darüber einig, dass ein solches Bauwerk den Kulturstandort Coburg als Ganzes, mittel- und langfristig, massiv aufwerten wird und auch aus wirtschaftlicher Sicht wohl die beste Lösung sei." Hans-Heinrich Eidt sei deshalb "beauftragt" worden, sich bei der Stadtratssitzung für diese Lösung stark zu machen.



Die Sitzung des Coburger Stadtrats beginnt am Donnerstag um 14 Uhr im Rathaus.