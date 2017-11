Coburger CSU-Stadtrat fordert Seehofer-Rücktritt

Deutliche Worte gab es bei der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbands Coburg-Ost: Stzadtrat und Vorsitzender Mathias Zimmer übte scharfe Kritik an Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und forderte dessen Rücktritt - "und zwar schnell", wie er im Gespräch mit dem Coburger Tageblatt deutlich macht.



"Horst Seehofer schadet der Partei inzwischen mehr als dass er ihr nutzt", findet Mathias Zimmer und ist deshalb auch in großer Sorge mit Blick auf die Landtagswahl 2018. "Wenn Seehofer weiter an seinem Sitz klebt, sehe ich für die Landtagswahl schwarz."



Und was schlägt Mathias Zimmer stattdessen vor? "Markus Söder ist die einzige Alternative", sagt Zimmer, der übrigens in Sachen "Rückzug" gleich mal mit gutem Beispiel voranging. Denn bei den Neuwahlen trat er nicht mehr an. "Aus privaten und beruflichen Gründen", wie er dem Tageblatt erklärte. Als Beisitzer bleibt er allerdings der Führungsmannschaft des CSU-Ortsverbands Coburg-Ost. Darüber hinaus ist Mathias Zimmer auch noch stellvertretender Vorsitzender des CSU-Kreisverbands Coburg-Stadt. Seit 2014 sitzt der Kinderarzt Mathias Zimmer auch im Coburger Stadtrat.



Zum neuen Vorsitzenden des CSU-Ortsverbands Coburg-Ost wurde Jan Pussert gewählt, der bislang stellvertretender Vorsitzender war.