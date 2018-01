Coburger Comedy-Gala begeistert im Kongresshaus

Das halbe Dutzend ist voll: Bereits zum sechsten Mal hatte Round Table 151 Coburg zu einer Comedy-Gala geladen, und erneut platzte das Kongresshaus aus allen Nähten. Was aber noch viel wichtiger war: Auch der Spendentopf war am Ende des Abends voll. Nachdem in den vergangenen fünf Jahren bereits über 50 000 Euro auf diese vergnügliche Weise zusammen kamen, brachte nun die 2018er Auflage noch einmal 14 236 Euro. Verkündet wurde dieser stolze Erlös, der natürlich wieder vielen guten Zwecken zugute kommt, auf traditionelle Weise: Die mitwirkenden Comedians plus Moderator Marcelini hielten die entsprechenden Ziffern der fünfstelligen Zahl in die Höhe - das Publikum klatschte kräftig, nachdem es zuvor fast vier Stunden lang kräftig lachen konnte.



Vielleicht kann so mancher Gast künftig auch im Alltag öfters lachen. Dann nämlich, wenn er die Ratschläge der Comedians beherzigt. "Mehr Humor im Leben? Das liegt doch an uns!", meinte Daphne de Luxe und machte Mut zum einen oder anderen Selbstversuch: "Stellen Sie sich vor einen China-Imbiss und fragen alle, die vorbeilaufen: Entschuldigung, haben Sie meinen Hund gesehen?"



Doch nicht nur Daphne de Luxe rät dazu, sein Gegenüber so richtig zu verblüffen und daraus Kraft und Humor zu ziehen. Auch Frank Fischer verfolgt diese Philosophie. Als Glatzkopf könne er sich zum Beispiel regelmäßig den Scherz erlauben, an der Hotel-Rezeption nachzufragen, wo denn bitteschön der Fön ist - "ich frage das einfach nur für diesen Augenblick; für diesen Augenblick, in dem mich die Frau an der Rezeption ganz verstört anschaut."



Wer noch Haare auf dem Kopf hat, könne ja, wie Fischer vorschlug, alternativ einfach mal mit Regenschirm schwimmen gehen oder bei 30 Grad mit Daunenjacke durch die Fußgängerzone schlendern. Wenn dann Leute erstaunt fragen würden, warum man das tue, empfiehlt Frank Fischer die Standardantwort: "Weil's erlaubt ist!"



Hans-Hermann Thielke kann in Sachen Humor auf ganz andere Erfahrungsschätze zurückgreifen. 35 Jahre lang war er Postbeamter und durfte einmal sogar - in Karlsruhe - an einem Seminar teilnehmen, das die Beamten lustiger machen sollte. Dem Publikum im Kongresshaus verriet er: "Wenn sie einem lächelnden Postbeamten begegnen, dann muss der damals auch bei diesem Lehrgang in Karlsruhe dabei gewesen sein!"



Kein Seminar, sondern eher sehr viele Crashkurse hat Costa Meronianakis belegt. Der Grieche, der jetzt in Frankfurt lebt, spricht derb - und doch sind die Witze feinsinnig. Wenn er ständig von "Kanaken" spricht, muss ausnahmsweise niemandem das Lachen im Halse stecken bleiben. Zumal es ja an diesem Abend auch noch für einen guten Zweck war.



Aus dem Programm

"2017 kam der ICE nach Coburg. Also fast... manchmal...ab und zu."

Marcelinis frecher Hund Oskar angesichts der Pannen zum Auftakt von Coburgs neuer Schnellzugverbindung



"Der Oberbürgermeister stand am Bahnsteig und hat Snickers verteilt. Motto: Wenn"s mal wieder bisschen länger dauert."

Oskar zur ICE-Verspätung



"Ich wüsste eine neue Spielstätte: das Rathaus! Da ist genug Theater."

Oskar zur Diskussion über eine Interimsspielstätte fürs Landestheater



"Zwei Minuten Lachen sollen ja genauso gesund sein wie 20 Minuten Joggen. Deshalb gehe ich jetzt immer in den Park und lache zwei Minuten lang die Jogger aus."

Daphne Deluxe



"Neulich, nach einem Auftritt, hat mich ein Zuschauer doch allen Ernstes gefragt, ob ich das eigentlich hauptberuflich mache. Da habe ich geantwortet: Nein. Hauptberuflich stelle ich blöde Fragen. Wir sind also Kollegen!"

Frank Fischer



"Ist Ihnen das in den Toiletten der Autobahnraststätten auch schon aufgefallen? Die Urinale funktionieren jetzt ohne Wasser. Früher hieß das Baum."

Frank Fischer über den Fortschritt (?) der Technik



"Schwule Türken mit Gel im Haar sind Italiener. Und schwule Türken mit Gel im Haar und mit Sprachfehler sind Spanier."

Ein kleiner Crashkurs in Menschenkunde mit dem Griechen Costa Meronianakis