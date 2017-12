Coburger Attraktion: Wenn Männer im Tütü tanzen

Was 1995 als reine Gaudiveranstaltung begann, geht 1996 im Coburger Kongresshaus in die zweite Runde: Gut 90 Ballerinen, Gardemädchen und sogar Stripperinnen wirbeln wild übers Parkett - mehr oder weniger grazil, denn alle "Teilnehmerinnen" sind männlich!



Das Tageblatt berichtet am 19. März 1996 unter der Überschrift "Tanz der maskulinen Weiblichkeit" über das 2. Coburger Männerballett-Turnier, bei dem acht Teams mit so fantasievollen Namen wie "Itzgrundschwalben" und "Ellas scharfe Hüpfer" gegeneinander antreten. Die Coburger Lokalmatadoren "Extra-Tour-Pur" im klassischen Tütü werden übrigens am Ende Dritte.