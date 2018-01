Coburg: Zahlreiche gefälschte 50-Euro-Scheine im Umlauf

Einige Auffälligkeiten





Mehrere falsche 50-Euro-Scheine tauchten laut Polizeibericht in den vergangenen drei Wochen im Coburger Stadtgebiet auf. Die Kriminalpolizei Coburg führt hierzu die Ermittlungen.Allein im Zeitraum vom 20. Dezember 2017 bis in die erste Januarwoche 2018 wurden der Coburger Polizei 15 Fälle von Geldfälschungen bekannt. Hierbei handelte es sich um 50-Euro-Banknoten der 1. Serie. Auffällig bei diesen Falsifikaten ist, dass die Zahl "50" in der rechten unteren Ecke auf der Rückseite des Scheines keinen Farbwechsel aufweist. Je nach Betrachtungswinkel wechselt bei den echten Banknoten die Farbe zwischen grünlich und rötlich.Die Oberfränkische Polizei gibt folgende Tipps und Informationen: Wenn Sie den Verdacht haben, an Falschgeld geraten zu sein, verständigen Sie umgehend die Polizei. Geben Sie die falschen Banknoten oder Münzen keinesfalls in Umlauf, sonst machen Sie sich selbst strafbar.Jeder kann Opfer von Geldbetrügern werden und bleibt letztendlich auf dem Schaden sitzen oder macht sich gar strafbar. Aus diesen Gründen ist es wichtig, zumindest einige Sicherheitsmerkmale der Banknoten und Münzen zu kennen. Weiteres Informationen dazu gibt es hier.