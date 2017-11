Coburg: Unbekannte brechen Geldautomaten auf und fliehen mit Bargeld - Zeugen gesucht

An einem Geldautomaten im Coburger Stadtgebiet machten sich am Dienstagmorgen zwei bislang unbekannte Täter zu schaffen und entkamen mit Bargeld - das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit. Zu dem Vorfall sucht die Kripo Coburg Zeugen.Gegen 4.50 Uhr überraschten Reinigungskräfte zwei vermummte Unbekannte, als sie gerade mit brachialer Gewalt einen Geldautomaten öffneten, der im Eingangsbereich einer Schule in der Friedrich-Streib-Straße installiert ist.Die beiden Täter konnten dabei Bargeld im vierstelligen Eurobereich erbeuten. Sie verstauten das Bargeld in einer großen schwarzen Tasche, bevor sie über eine Hintertür der Schule das Weite suchten. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei sind die Diebe auf einem Moped geflüchtet.Während der Flucht sind dann wohl beide Männer in der Straße "Schloß Hohenfels" gestürzt, bevor sie ihre Flucht fortsetzten. Trotz sofort eingeleiteter umfangreicher Fahndung sind allerdings beide Täter bislang unerkannt entkommen.Die Kripo Coburg hat jetzt die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht dafür nach Zeugenhinweisen. Die zwei flüchtigen Männer werden folgendermaßen beschrieben: zirka 1,80m groß, etwa 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Sie sprachen Deutsch mit fränkischem Dialekt und waren insgesamt schwarz gekleidet. Auffällig waren die seitlich an ihren Cargohosen angebrachten blauen Applikationen. Während der Tat hatten sie sich einen Schal ins Gesicht gezogen und trugen eine schwarze Mütze mit aufgesetzter Stirnlampe.Zeugenhinweise nimmt die Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 entgegen.