Coburg: Soll die Fassade am Albertsplatz 4 umgestaltet werden?

Die Gemeinschaft Stadtbild stört sich an der Fassade des von der städtischen Wohnbau errichteten Gebäudes Albertsplatz 4. Hans-Heinrich Eidt, der Vorsitzender der Gemeinschaft ist, hat jetzt in seiner Funktion als FDP-Stadtrat einen Stadtratsantrag auf Umgestaltung der Fassade gestellt.



Die Fassade, so schreibt es Eidt in der Begründung seines Antrags, sei "lieblos und steril" und passe sich nicht in die filigrane und kleingliedrige Nachbarbebauung ein. Auch der Bausachverständige Andreas Krüger habe die Dimensionen und die Maßstäblichkeit des Neubaus kritisiert. Dieser Andreas Krüger hat zugleich einen Vorschlag unterbreitet, wie die Fassade ein wenig korrigiert werden könnte.



Unter anderem sollen die Fenster nachträglich unterteilt werden, um filigraner zu wirken. Die derzeit graue Fassade im Erdgeschoss soll dem übrigen Haus angepasst werden. Der Gemeinschaft Stadtbild Coburg und deren Sponsor sei diese Verbesserung der Gestaltung so wichtig, wie Hans-Heinrich Eidt ausführt, dass bereits Kostenangebote für die Durchführung dieser Arbeiten bei hiesigen Malerfirmen eingeholt wurden. Und: "Wir messen dieser wenigstens optischen



Verbesserung und Wiederherstellung des Gesamtbildes des städtebaulichen Vorzeigeobjektes Albertsplatz einen so hohen Stellenwert bei, dass der Verein anbietet, die anfallenden Gesamtkosten zu übernehmen."