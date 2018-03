Coburg: Schülerin vertreibt Mann, der sie ausrauben will

Durch einen Tritt in den Unterleib verjagte eine 15-Jährige am Montagmorgen im Bereich der Schützenstraße einen bislang unbekannten Räuber, der es auf ihr Geld und Mobiltelefon abgesehen hatte. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise.



Die Schülerin befand sich laut Polizeibericht gegen 10 Uhr auf dem Weg zum Sportunterricht, als ihren Angaben nach im Bereich der Anger-Turnhalle plötzlich der Mann hinter ihr stand. Unvermittelt soll der Täter das Mädchen von hinten angriffen und es am Arm gepackt haben. Anschließend hätte der Unbekannte die Herausgabe ihres Geldes und Mobiltelefons gefordert. Die 15-Jährige ging auf die Forderung des Räubers jedoch nicht ein und wehrte sich stattdessen mit einem Tritt in den Unterleib, worauf er die Flucht ohne Beute antrat.



Nachdem sich später das Mädchen einer Lehrerin anvertraute und die Coburger Polizei verständigte, übernahm die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen.





Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:



-etwa 175 bis 180 Zentimeter groß

-hatte einen schwarzen Oberlippenbart

-sprach deutsch ohne Akzent

-trug eine schwarze Jacke und Mütze sowie rote Handschuhe





Außerdem sucht die Polizei potenzielle Zeugen:



-Wer hat am Montag, gegen 10 Uhr, an der Anger-Turnhalle die Tat beobachte?

-Wer kennt den tatverdächtigen Mann und/oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben?

-Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten?



Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.