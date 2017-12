Coburg: SEK-Einsatz in Wohnung an Angerturnhalle - Haus wurde gestürmt

Im Stadtgebiet #Coburg haben wir derzeit einen größeren #Polizeieinsatz.

Im Bereich der Ketschendorfer Straße kann es daher zu Verkehrsbehinderungen kommen. pic.twitter.com/vi30zRGQrX — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 20. Dezember 2017

Wie Pressesprecherin Anne Höfer vom Polizeipräsidium Oberfranken am Mittwochmorgen bestätigte, ist es in Coburg im Bereich rund um die Angerturnhalle, am Rand der Coburger Innenstadt, zu einem SEK-Einsatz gekommen. Mittlerweile hat das SEK die Haustür aufgerammt und das Haus gestürmt. Ein Krankenwagen ist auch vor das Haus gefahren.Polizeisprecher Alexander Czech bestätigte soeben (Stand 11.00 Uhr), dass es einen Zugriff in einer Wohnung in der Ketschendorfer Straße gab, in der sich eine "renitente" Person befunden habe. Außerdem sei nicht klar gewesen, ob noch weitere Personen in Gefahr waren. Bei dem Randalierer handelt es sich um einen 45-jährigen Mann. Ob dieser bewaffnet war und ob es Verletzte gab, muss laut Czech aber erst noch geklärt werden.Eine Person hat ersten Angaben zufolge in einer Wohnung in der Ketschendorfer Straße randaliert und befindet sich noch dort. Das SEK ist im Einsatz, die Polizei hat das Gebiet um die Angerturnhalle für den Verkehr und Fußgänger gesperrt. Informationen zu dem Einsatz folgen an dieser Stelle.