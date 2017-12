Coburg: Polizei findet völlig betrunkenen Mann in Auto auf Feld

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Freitag gegen 15.30 Uhr zu einem in einen Feld festgefahrenen Auto in der Nähe der Dr.-Walter-Langer-Straße hinzugerufen.Schon beim Öffnen der Fahrertüre schlug den Polizisten starker Alkoholgeruch entgegen. Der 60-Jährige im Wagen konnte auch nicht angeben, wie er ins Feld gekommen ist. Der Weitramsdorfer war mit 3 Promille erheblich alkoholisiert.