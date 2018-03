Coburg: Neunjähriger wohl zu schnell mit Skateboard unterwegs und prallt gegen Auto

Ein neun Jahre alter Junge stieß am Mittwoch um 17 Uhr in der Straße Am Stiegelein gegen ein Auto und stürzte dabei. Der Junge, der mit seinem Skateboard auf dem Fußgängerweg unterwegs war, prallte an der Straßeneinmündung gegen einen in diesem Moment vorbeifahrendes Auto, das nicht mehr ausweichen konnte.Der Junge verletzte sich dabei glücklicherweise nur leicht und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Ein Kotflügel des Autos, dessen Außenspiegel und das Skateboard des Jungen, wurden durch den Zusammenstoß in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden dürfte sich bei etwa 1000 Euro bewegen. Unfallursache dürfte eine "nicht angepasste Geschwindigkeit" des jungen Skateboard- Fahrers gewesen sein.