Coburg: Das ist Michael Stoschek als singender Heino

"Das ist doch...?" - "Nein, das glaube ich nicht..." - "Obwohl: Daneben, das ist doch seine Frau!" Lange Zeit wurde bei der Prunksitzung der Coburger Narrhalla am Samstagabend getuschelt und gerätselt: Wer verbirgt sich da hinter der Heino-Maskerade? Ist es tatsächlich Michael Stoschek?



Ja, er war es. Der Coburger Unternehmer (Brose) hatte sich eine weiße Perücke und eine schwarze Sonnenbrille aufgesetzt - dazu noch ein rotes Sakko, fertig war der Heino!



Lange Zeit konnte Michael Stoschek während der Prunksitzung so manchen Witz über das Globe-Theater hören, das von ihm maßgeblich mit vorangetrieben wird. Doch bei der legendären "Taxi-Bütt" wurde Michael Stoschek plötzlich sogar aktiv ins Programm eingebunden.



Im "Taxi", das in diesem Jahr als "Globe-Shuttle" daher kam, machten sich Narrhalla-Präsident Thomas Eck und Stadtrat Pit Kammerscheid so allerhand Gedanken über das politische Geschehen in Coburg. Natürlich kamen sie dann auch irgendwann aufs Globe und somit auch auf Michael Stoschek zu sprechen.



"Lieber Michael Stoschek", sagte dann Pit Kammerscheid, "es ist nicht immer einfach mit Ihnen, aber ohne Sie wäre es verdammt langweilig!" Und Thomas Eck ergänzte: "Langeweile ist das Letzte, was wir im Fasching brauchen!"



Deshalb habe man sich entschlossen, Michael Stoschek mit dem Gesellschaftsorden der Coburger Narrhalla zu ehren - und im Gegensatz zur Ehrenbürgerwürde der Stadt Coburg dürfe und könne er den auch nicht ablehnen.



Thomas Eck und Pit Kammerscheid verließen daraufhin ihr Taxi beziehungsweise den "Globe-Shuttle" und liefen ins Publikum - schnurstracks auf Heino zu. Jetzt dämmerte es langsam immer mehr Besuchern, wer sich da hinter der schwarzen Sonnenbrille verbirgt.



Lachend nahm Michael Stoschek den Orden entgegen. Doch nicht nur das: Spontan stimmte er zusammen mit Thomas Eck den Heino -Klassiker "Schwarzbraun ist die Haselnuss" an. Das Publikum tobte vor Begeisterung.