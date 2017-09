Coburg: Mann belästigt Frau - Helfer verhindert Übergriff

Eine 32-Jährige lief in der Nacht auf Donnerstag gegen 01.00 Uhr vom Zinkenwehr über den Mühldamm zur Frankenbrücke. Wie die Polizei berichtet, kam auf Höhe Sally-Ehrlich-Straße ein junger Mann auf sie zu und wollte sie begleiten. Obwohl sie dies kategorisch ablehnte, verfolgte dieser sie und verlangte in der Folge vehement Zärtlichkeiten. Die inzwischen stark verängstigte Frau verständigte zwischenzeitlich über ihr Handy einen Bekannten. Als dieser mit seinem Pkw kurze Zeit später an der Frankenbrücke eintraf, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. Zu einem körperlichen Übergriff kam es, wahrscheinlich auch aufgrund des schnellen Eintreffen des Bekannten, nicht.



Die Geschädigte konnten den Täter wie folgt beschrieben: Ca. 25 Jahre alt, kräftige Figur, sprach deutsch mit ausländischem Akzent, wahrscheinlich aus dem arabischen Raum. Er trug zur Tatzeit eine Jeans und einen hellen Pullover. Die Polizeiinspektion Coburg bittet Zeugen, die eventuell Hinweise auf die gesuchte Person geben können, sich zu melden.



Die Frau erstattete erst am Freitag Anzeie. Die Polizei rät dringend, bei derartigen Zwischenfällen sofort den Notruf zu wählen. Nur so können Sofortmaßnahmen, die bei einer guten Personenbeschreibung in aller Regel auch zur Festnahme des Täters führen, getroffen werden.