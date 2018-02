Coburg: Männer prügeln sich im Steinweg

In der Nacht auf Samstag kam es zur einer Auseinandersetzung zwischen vier jungen Männern im Steinweg. Das berichtet die Polizei in Oberfranken.Bei Eintreffen der Polizei stellte sich dann heraus, dass ein 23-Jähriger ohne Grund von drei bislang unbekannten Tätern geschlagen wurde.Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Durch die Schläge erlitt der 23-Jährige eine Kopfplatzwunde und kam zu weiteren Behandlung ins Klinikum Coburg. Der genaue Tathergang ist noch nicht bekannt und daher Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.Zeugen, die Hinweise auf die Schläger geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Coburg unter der Rufnummer 09561/645-209 in Verbindung zu setzen.