Coburg: Lkw-Fahrer verursacht Auffahrunfall - Zweijähriger kommt ins Krankenhaus

Eine 27-Jährige erkannte die Situation zu spät



Weil ein Lkw-Fahrer regelwidrig nach links abbog, kam es am Donnerstagabend auf der B303 bei Frohnlach zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten und hohem Sachschaden.Kurz nach 18.15 Uhr war ein Lastwagenfahrer auf der B303 in Fahrtrichtung Kronach unterwegs und wollte auf Höhe Frohnlach - Ehrlicherstraße verbotswidrig nach links abbiegen. Dabei musste er sein Gefährt bis zum Stillstand aufgrund des Gegenverkehrs abbremsen.Einige nachfolgende Autofahrer konnten noch rechtzeitig bremsen. Allerdings erkannte eine 27 Jahre alte Frau mit ihrem Mini Cooper die Gefahrensituation zu spät und fuhr gegen das Heck eines stehenden Renault. Durch die Wucht des Aufpralls, schob es den Renault wiederum auf das Fahrzeugheck des Vordermanns. Ein zweijähriger Junge in dem Renault schien unverletzt zu sein, kam aber vorsichtshalber zur Beobachtung in ein Krankenhaus.Die weiteren am Unfall beteiligten Autofahrer kamen mit geringen Verletzungen davon. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Lastwagenfahrer bekam noch vor Ort ein Verwarnungsgeld.