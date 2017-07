Coburg: Küchenbrand im "Bärenturm"

In der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Feuerwehr in Coburg zu einem Einsatz im historischen "Bärenturm" anrücken. Gegen 4.30 Uhr meldete die Polizei Oberfranken, dass in der "Bärenturm Hotelpension" ein Feuer ausgebrochen sei. Der Brand konnte gelöscht werden - zwei Anwohner und ein Beamter erlitten dabei leichte Verletzungen durch Rauchgasintoxikation. Laut ersten Schätzungen entstand ein Schaden von circa 10 000 Euro.Laut ersten Informationen der Polizei ist es im "Bärenturm" in der Nacht zu einem Küchenbrand gekommen. Die genaue Ursache kann noch nicht benannt werden. Nach erstem Sachstand schließt man nicht aus, dass der Brand möglicherweise auf verbranntes Essen zurückzuführen ist, so ein Sprecher. Mit Gewissheit könne man dies allerdings nicht bestätigen, die Ermittlungen dauern an.