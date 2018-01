Coburg: Kleintransporter landet im Gartengrundstück

Ein 54-Jähriger fuhr am Dienstag um 9.25 Uhr mit seinem Kleintransporter die Staatsstraße von Wiesenfeld in Richtung Coburg, als er auf Höhe des Ortsschildes von Beiersdorf nach eigenen Angaben einen Hustenanfall bekam. Aufgrund dessen kam er in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Straße ab und durchbrach mit seinem Lieferfahrzeug zunächst einen Gartenzaun. Eine Gartenmauer auf einem Privatgrundstück setzte der Irrfahrt schließlich ein Ende, wie es im Polizeibericht heißt.



Der Sachschaden liegt insgesamt im mindestens fünfstelligen Bereich. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.



Der 54-Jährige begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung sowie einer Gefährdung des Straßenverkehrs.