Coburg hilft Kinderwünsche zu erfüllen

Das bunte Kärtchen, auf dem ein Mädchen sich das Buch "Eulenzauber" wünscht, hat sich Oberbürgermeister Norbert Tessmer gleich gesichert. Diesen Wunsch möchte er gerne persönlich erfüllen. 120 solcher Kinderwünsche hängen seit Donnerstag an dem großen Weihnachtsbaum in der Schalterhalle der Sparkasse Coburg-Lichtenfels. Jeder kann mithelfen, dass auch Kinder, deren Eltern kein Geld für Geschenke haben oder die eventuell gar keine Eltern mehr haben, beschenkt werden: Einfach ein Wunschkärtchen pflücken und das Geschenk besorgen. Die Auswahl reicht von der Winterjacke, über ein Lego-Renngleitboot bis hin zu einem 1,50 Meter großen Teddy. Aber eben auch Bücher oder CD wünschen sich die Kinder. Kein Geschenk sollte teurer als maximal 50 Euro sein.

Um die Kärtchen, die am 11. Dezember noch am Baum hängen, kümmert sich dann, wie in jedem Jahr das Familienbüro der Stadt Coburg und der Lions Club Coburg Veste, der die übrigen Geschenke bezahlt.

Die Aktion "Kinderbaum - Coburg hilft!" ist mittlerweile ein Selbstläufer geworden, wie auch der Präsident des Lions Club Coburg Veste, Michael Wunderlich, betont. Über das Amt für Familie und die Sozialpädagogen beziehungsweise auch direkt über die Rektoren der beteiligten Schulen werden die Kinder ausgesucht, die ein Wunschkärtchen ausfüllen dürfen. Auch in diesem Jahr haben sich die Kinder besondere Mühe gegeben. Manche haben einen Tannenbaum oder ein Christkind dazu gemalt und sich beim Beschreiben größte Mühe gegeben.



Die Geschenke erhalten die Kinder im Rahmen einer festlichen Weihnachtsfeier am Dienstag, 19. Dezember, um 13 Uhr im Haus Contakt. Es werden Weihnachtsgeschichten vorgelesen, Plätzchen gegessen und Lieder gesungen. Mit von der Partie ist die Chorgruppe des Gymnasiums Albertinum.



Beteiligt an der Gemeinschaftsaktion sind neben dem Lions Club Coburg Veste und der Stadt Coburg, auch die Sparkasse Coburg-Lichtenfels, der Verein Domino und der Kinderschutzbund Coburg. Sie alle tragen mit Ideen und Engagement dazu bei, dass jedes Coburger Kind ein Weihnachtsgeschenk unter Baum liegen hat. Dass der Bedarf in Coburg offensichtlich recht hoch ist, beweist auch die Tatsache, dass sowohl der Kinderschutzbund als auch der Verein Domino noch zwei weitere "Wunschbäume" organisiert und betreut. Johanna Schilling: "Wir haben allein für den Baum im Kaufhof 260 Kinderwünsche gesammelt. Und dann gibt es noch den Baum im Einkaufsmarkt real."



Zeitplan

23. November bis 11. Dezember: Wunschkarten vom Baum nehmen, Geschenk besorgen, einpacken und mit guten Wünschen und der Wunschkarte am Päckchen abgeben.

4. bis 11. Dezember: Die Päckchen im Büro Senioren & Ehrenamt im Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 1, Zimmer EG 08 (Erdgeschoss) abgeben - Montag, Dienstag und Donnerstag zwischen 8.30 und 15.30 Uhr, Mittwoch und Freitag zwischen 8.30 und 12 Uhr.