Coburg: Frau kommt zu Privat-Party, schlägt Jugendliche und klaut Haustier

Zwischen Donnerstagabend und Freitagfrüh feierten eine 16-Jährige und ein 18-Jähriger bei einem Freund in seinem privaten Wohnanwesen in der Grafengasse in Coburg. Am Freitagmorgen kam dann eine 32-Jährige dazu.



Die 16-Jährige und die 32-Jährige gerieten allerdings in Streit. Dabei schlug die 32-jährige der 16-Jährigen mit einem Handball gegen die Stirn. Im weiteren Verlauf bekam die 32-jährige Frau vom 18-Jährigen sein süßes Haustier zum Streicheln - eine schwarz-weiße Ratte. Die 32-Jährige fand offensichtlich auch Gefallen an der Ratte, steckte sie in ihre Jackentasche und ging.



Kurze Zeit später kam es dann in der Judengasse zu einer weiteren handfesten Auseinandersetzung zwischen der 16-Jährigen und der 32-Jährigen. Dabei bekam die 16-Jährige eine Ohrfeige von der 32-Jährigen und wurde anschließend trotz Autoverkehr auf die Straße geschubst.



Laut Polizei Coburg kam die 16-Jährige hier noch mit dem Schrecken davon. Die 32-Jährige erwarten nun trotzdem Anzeigen wegen Diebstahl und Körperverletzung.