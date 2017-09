Coburg: Frau ertappt zwei Einbrecher in ihrer Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Eine böse Überraschung wartete am Dienstagnachmittag auf eine Frau im Stadtgebiet. Als sie in ihre Wohnung kam, entdeckte sie zwei unbekannte Männer, die darauf die Flucht ergriffen. Die Kripo Coburg hat bezüglich eines versuchten Einbruchsdiebstahls die Ermittlungen aufgenommen.



Wie die Polizei berichtet, hielt sich die Bewohnerin gegen 15 Uhr in einem Mehrfamilienhauses in der Blumenstraße im Erdgeschoss auf. Als sie Besuch erhielt, begab sie sich mit diesem in ihre Wohnung im ersten Obergeschoss. An der Wohnungstür bemerkte sie das Fehlen eines Fensterelements aus dem Glaseinsatz. Bei dem Betreten der Räume kam ihr zunächst aus der Küche und dann aus dem Schlafzimmer jeweils ein unbekannter Mann entgegen. Nach Aufforderung verließen beide ohne jegliche Beute die Wohnung. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.





Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Zwei Männer im Alter von ungefähr 25 Jahren und einer Größe von etwa 160 - 170 Zentimetern. Der eine hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Er trug ein graues Sweatshirt mit Reißverschluss. Der andere trug einen auffälligen roten Kapuzenpulli.



Die Kriminalpolizei Coburg führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.