Coburg: Frau bricht zusammen - Bekannter will helfen und bekommt Faust aufs Auge

Beim Verlassen einer Gaststätte im Coburger Steinweg ist am frühen Sonntagmorgen aus noch unbekannten Gründen eine junge Frau zusammengebrochen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein in der Nähe stehender 35-jähriger Mann, der die am Boden liegende 22-Jährige flüchtig vom Sehen her kennt, eilte hinzu und leistete Erste Hilfe.Ein 26-Jähriger, der ebenfalls in der Nähe stand, schätzte die Situation wohl völlig falsch ein und schlug dem Helfer mit der Faust aufs linke Auge. Der 35-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde an der Augenbraue.Auch nach Eintreffen der verständigten Streife, war der alkoholisierte 26-Jährige nur schwer zu bändigen. Aufgrund seiner hohen Alkoholisierung von knapp über 3 Promille in Verbindung mit seiner Aggressivität musste er zur Ausnüchterung die nächsten Stunden in einer Polizeizelle verbringen. Die 22-Jährige kam mit dem Rettungsdienst zur Untersuchung ins Klinikum Coburg.